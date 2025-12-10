Hera: venerdì possibili disservizi causa sciopero

Hera ricorda che venerdì, 12 dicembre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi gestiti, compresi call center e sportelli commerciali e fatta eccezione per i servizi ambientali, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intero turno di lavoro.
Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge. Al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.
Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, i clienti potranno usufruire dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, e dell’app My Hera.