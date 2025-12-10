mercoledì, 10 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaDonati oltre 300 libri alla Pediatria dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia





Donati oltre 300 libri alla Pediatria dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

360 libri per bambini in dono all’Ausl grazie alla solidarietà dei reggiani e a una bellissima proposta della Libreria Giunti che anche quest’anno, alla terza edizione, ha riscosso molto successo. La Libreria Giunti al Punto” di via Emilia San Pietro a Reggio Emilia, tramite la tradizionale iniziativa “Regalaci un libro” nei mesi estivi ha raccolto 360 libri acquistati e donati dai suoi clienti per l’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia e in particolare per la Pediatria e le sale d’attesa degli ambulatori dove vengono accolti minori.

I libri ricevuti dall’Ospedale saranno in parte regalati ai piccoli degenti al momento delle dimissioni dall’Ospedale in modo che l’unico ricordo del ricovero sia un bel ricordo e in parte messi a disposizione delle sale d’attesa dove si trovano gli ambulatori dedicati ai bambini. La consegna è avvenuta nelle mani del Direttore della Pediatria, Alessandro De Fanti, del coordinatore infermieristico Danilo Ignone e del dottor Francesco Clemente per la Direzione Sanitaria.

Dal 1° al 31 agosto grazie all’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”– in tutte Librerie Giunti al Punto chiunque poteva donare, in piena libertà di scelta, libri destinati ai reparti pediatrici. A Reggio il “bottino” destinato all’Ausl ha superato i 300 volumi.

6 scatole di libri per l’infanzia e l’adolescenza sono state consegnate dai referenti della libreria Alessandro Serri, Monica Fragrori e Mariachiara Catanzaro, che hanno sottolineato: “E’ un piacere sapere che questi libri andranno ai bambini che hanno affrontato periodi impegnativi in ospedale. Le donazioni da parte dei clienti sono state innumerevoli e generose, nonché piene di entusiasmo. I reggiani ormai conoscono questa iniziativa e anche fuori dal periodo di raccolta ci chiedono informazioni per potere contribuire”.

Il dottor Clemente ha ringraziato per la donazione a nome della Direzione Sanitaria: “Regalare libri ai piccoli degenti è un gesto di prezioso sostegno emotivo ai più indifesi e fragili”. “Grazie di cuore alla libreria Giunti e ai cittadini per questa straordinaria iniziativa che dimostra una grande sensibilità per i temi dell’Infanzia e della lettura. Si tratta di una scelta apprezzabile a maggior ragione in un’epoca in cui smartphone e tablet tendono a farla da padroni” – ha concluso il Direttore della Pediatria – .

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.