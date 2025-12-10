Donati oltre 300 libri alla Pediatria dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia

360 libri per bambini in dono all’Ausl grazie alla solidarietà dei reggiani e a una bellissima proposta della Libreria Giunti che anche quest’anno, alla terza edizione, ha riscosso molto successo. La Libreria “Giunti al Punto” di via Emilia San Pietro a Reggio Emilia, tramite la tradizionale iniziativa “Regalaci un libro” nei mesi estivi ha raccolto 360 libri acquistati e donati dai suoi clienti per l’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia e in particolare per la Pediatria e le sale d’attesa degli ambulatori dove vengono accolti minori.

I libri ricevuti dall’Ospedale saranno in parte regalati ai piccoli degenti al momento delle dimissioni dall’Ospedale in modo che l’unico ricordo del ricovero sia un bel ricordo e in parte messi a disposizione delle sale d’attesa dove si trovano gli ambulatori dedicati ai bambini. La consegna è avvenuta nelle mani del Direttore della Pediatria, Alessandro De Fanti, del coordinatore infermieristico Danilo Ignone e del dottor Francesco Clemente per la Direzione Sanitaria.

Dal 1° al 31 agosto grazie all’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”– in tutte Librerie Giunti al Punto chiunque poteva donare, in piena libertà di scelta, libri destinati ai reparti pediatrici. A Reggio il “bottino” destinato all’Ausl ha superato i 300 volumi.

6 scatole di libri per l’infanzia e l’adolescenza sono state consegnate dai referenti della libreria Alessandro Serri, Monica Fragrori e Mariachiara Catanzaro, che hanno sottolineato: “E’ un piacere sapere che questi libri andranno ai bambini che hanno affrontato periodi impegnativi in ospedale. Le donazioni da parte dei clienti sono state innumerevoli e generose, nonché piene di entusiasmo. I reggiani ormai conoscono questa iniziativa e anche fuori dal periodo di raccolta ci chiedono informazioni per potere contribuire”.

Il dottor Clemente ha ringraziato per la donazione a nome della Direzione Sanitaria: “Regalare libri ai piccoli degenti è un gesto di prezioso sostegno emotivo ai più indifesi e fragili”. “Grazie di cuore alla libreria Giunti e ai cittadini per questa straordinaria iniziativa che dimostra una grande sensibilità per i temi dell’Infanzia e della lettura. Si tratta di una scelta apprezzabile a maggior ragione in un’epoca in cui smartphone e tablet tendono a farla da padroni” – ha concluso il Direttore della Pediatria – .