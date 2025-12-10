Con Edustratombola 1000 bimbi al palazzetto di Reggio per la festa di Natale sulla sicurezza stradale

Giovedì 11 dicembre all’interno del Palabigi torna Edustratombola, la festa dell’educazione stradale dedicata alle scuole primarie organizzata dalla Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Apriranno la tredicesima edizione della manifestazione i saluti del sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e dell’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, i rappresentanti delle forze di polizia e gli operatori della sicurezza sulle strade, Aci e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Daniele Cottafavi.

In mattinata le gradinate del palazzetto dello sport si trasformeranno in una grande aula molto particolare dove unica materia di studio sarà l’educazione stradale. Oltre quaranta classi di terza, quarta e quinta elementare si sfideranno in un gioco di bravura e fortuna all’interno dell’ormai tradizionale appuntamento con l’Edustratombola. Le classi più preparate sulle regole del Codice delle Strada e baciate dalla dea bendata vinceranno materiali didattici a favore di tutta la scuola, in palio anche grandi sorprese a tema sportivo. La sfida tra le classi partirà con i quiz sulle regole della circolazione, gli alunni che daranno un numero maggiore di risposte esatte riceveranno altrettante cartelle per giocare a tombola con tutta la classe. La mattinata sarà arricchita da molte sorprese: dalle golosità, come i biscotti a forma di segnale stradale preparati dagli studenti dell’istituto alberghiero Motti, al video sulla sicurezza stradale frutto della collaborazione tra Ac Reggiana 1919 e Polizia locale di Reggio Emilia.