Aspettando il Natale a Novellara

Storie di neve, luci e attese della Magia del Natale alla Biblioteca comunale “Giuseppe Malagoli” di Novellara, nel cuore della Rocca dei Gonzaga. Giovedì 11 dicembre alle 17:30 la Sala del Consiglio ospita “Storie di neve e attese”, narrazione di Alessia Canducci, attrice e lettrice ad alta voce da oltre trent’anni, accompagnata dalle musiche dal vivo del compositore e polistrumentista Tiziano Paganelli. Un pomeriggio pensato per bambine e bambini dai 4 ai 7 anni, per aspettare insieme il Natale tra racconti, suggestioni sonore e il calore della lettura condivisa. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: 0522 655419 – 331 8092229, eventi.biblioteca@comune.novellara.re.it.

Un filo di luce attraverserà le vie di Novellara grazie a una camminata aperta a tutte e tutti per dare voce al dialogo tra fedi e culture diverse.

***

Giovedì 11 dicembre, a partire dalle ore 19, le comunità religiose del territorio si ritroveranno alla Chiesa dei Servi, da cui partirà La camminata della luce, un percorso condiviso che toccherà via Penelli, piazza Mazzini, piazza Unità d’Italia e si concluderà alle 20 alla Rocca. Qui la serata sarà arricchita dai canti di Natale delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Novellara, che accompagneranno il momento finale di riflessione e preghiera comune.

Il filo conduttore dell’iniziativa sarà il tema della Luce, declinato nei diversi credi come simbolo di speranza, pace e convivenza. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare portando con sé un segno luminoso – una candela, una lanterna, una piccola luce – per rendere ancora più visibile il messaggio di fraternità che unirà le vie del centro storico.

La serata è promossa dal Comune di Novellara nell’ambito del progetto “We are friends” e vede il coinvolgimento della parrocchia di Novellara, dell’Unità pastorale Beata Vergine delle Fossetta, del Tempio Sikh Gurdwara Singh Sabha, del Tempio Indù Jai Vaishno Mata Mandir, del Centro culturale islamico Essahaba, della Comunità inter-ortodossa di S. Trinità e dell’Istituto Comprensivo di Novellara.

L’iniziativa si svolge con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e si propone come un’occasione concreta per conoscersi, camminare insieme e testimoniare, nel tempo che prepara al Natale, il valore di una comunità capace di riconoscersi in una luce comune, pur nella ricchezza delle sue differenze.