Alla Fondazione Marco Biagi un convegno sulla riforma del gioco d’azzardo e sulla lotta alla dipendenza

L’11 dicembre ricercatori di Unimore e UniGe, istituzioni e Terzo settore analizzano strumenti normativi, impatto del digitale, prevenzione e cura della dipendenza da azzardo, per costruire una rete stabile di confronto e portare al legislatore proposte condivise su tutela della salute e regolazione del mercato. Conclusioni affidate al Prof. Renato Balduzzi, già Ministro della Salute.

Bilanciare il gettito fiscale del gioco d’azzardo con la tutela della salute dei giocatori, ripensare gli strumenti di prevenzione della dipendenza e capire come regolamentare le piattaforme digitali in una fase di riforma continua della normativa rappresenta oggi una delle questioni più sensibili del diritto pubblico italiano. Saranno questi i temi al centro del convegno «Regolazione del gioco d’azzardo e lotta alla dipendenza: quali prospettive di riforma?», in programma l’11 dicembre 2025 dalle ore 10.30 presso la sede della Fondazione Marco Biagi, in Largo Marco Biagi n. 10 a Modena.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sulla riforma in corso della normativa sul gioco, mettendo a confronto i risultati della ricerca accademica con le esperienze delle Istituzioni e degli Enti del Terzo Settore in prima linea nel contrasto alla Dipendenza da Azzardo Patologico, con l’obiettivo di avviare un dialogo permanente e creare una rete capace di portare all’attenzione del legislatore le istanze complesse che ruotano intorno al fenomeno.

“La legislazione sul gioco d’azzardo – spiega il Prof. Simone Scagliarini, Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e Principal Investigator del progetto di ricerca – pone un delicatissimo tema di bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della salute del giocatore, dato il rischio che si possa creare una vera e propria dipendenza, i cui numeri sono in crescita e che è riconosciuta ormai da tempo come vera e propria patologia. Ma il fatto che allo Stato il gioco frutti più di 11 miliardi di euro di entrate fiscali fa sì che la legislazione vada da tempo verso una sempre maggiore liberalizzazione, dagli effetti preoccupanti”.

Il convegno, cui è possibile partecipare liberamente, si chiuderà intorno alle 17 con le conclusioni affidate al prof. Renato Balduzzi, Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell’Università cattolica di Milano e Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, che porterà anche la sua esperienza di Ministro della Salute, cui si deve uno dei primi (e pochi) provvedimenti statali con misure concrete di tutela della salute del giocatore.

La locandina con il programma completo si può trovare sul sito del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” (www.economia.unimore.it). Per informazioni di carattere organizzativo è possibile contattare federica.moccia@unimore.it; e pietro.minciotti@unimore.it.