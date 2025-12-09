Webinar Lapam Confartigianato per approfondire il Nuovo Conto termico 3.0: appuntamento giovedì 11 dicembre

Lapam Confartigianato, in collaborazione con l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Modena, organizza un evento online dedicato al Nuovo Conto termico 3.0, la misura nazionale che incentiva interventi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’appuntamento è in programma per giovedì 11 dicembre, a partire dalle ore 18 e si svolgerà in modalità webinar. A introdurre l’incontro sarà Giovanni Severi, presidente della categoria Installazione Lapam Confartigianato. Seguiranno gli interventi tecnici di Alberto Bevini e Massimo Castellano, dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Modena, mentre le conclusioni sono affidate a Enrico Pivetti, presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Modena.

Durante il webinar verranno illustrate nel dettaglio le misure incentivabili, le procedure di accesso al contributo e le opportunità concrete per i diversi soggetti interessati, con spazio dedicato anche a domande e chiarimenti. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le opportunità offerte dal Conto termico a pubbliche amministrazioni, imprese e privati, con un focus tecnico e aggiornato sulle novità previste nella nuova versione 3.0.

L’evento prevede il riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali.

L’incontro è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu: agli iscritti verrà inviato il link per accedere alla riunione.