Scontro auto-moto sulla Vignolese: centauro finisce nel fossato con dislivello di circa tre metri

I Vigili del fuoco utilizzando la scala come rampa per far risalire la barella

Oggi intorno alle 17:00 sulla SP623 – strada vignolese a Modena, si è verificato un incidente stradale tra un’auto ed una moto. Nello scontro il conducente della moto, ferito, è finito all’interno del canale a fianco della strada, con un dislivello di circa tre metri sottostanti la sede stradale.

Per recuperarlo ed affidarlo alle cure del personale 118 presente sul posto, i vigili del fuoco  di Modena hanno unito tre dei quattro pezzi della scala in dotazione al mezzo intervenuto, per  utilizzarli come rampa di risalita per la barella. Il motociclista è stato poi trasportato all’ospedale di Baggiovara per le cure del caso.

















