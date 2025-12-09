Reggio Emilia: guida un’auto con una patente falsa, in tasca aveva hashish. Denunciato

Nella mattina di sabato 6 dicembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impegnati nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto della criminalità in alcune zone maggiormente sensibili della città, procedevano al controllo di un’autovettura che transitava in via Emilia Ospizio.
A bordo della vettura veniva identificato il conducente per un 23enne di origini egiziane, residente a Reggio Emilia, il quale esibiva una patente di guida lituana sulla quale emergevano a prima vista seri dubbi sull’autenticità.
Insospettiti da ciò, gli agenti della Polizia di Stato effettuavano dei controlli più approfonditi grazie ai quali, da un lato, si appurava che effettivamente si trattava di una patente di guida falsa e, dall’altro, venivano rinvenuti tre grammi circa di hashish occultati nel vestiario del giovane.
Sulla base di quanto sopra, il 23enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di falsità materiale commessa dal privato nonché sanzionato amministrativamente per guida senza patente e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
Il documento contraffatto e la sostanza stupefacente rinvenuta venivano immediatamente sequestrati mentre l’autovettura su cui viaggiava il giovane veniva sottoposta a fermo amministrativo.