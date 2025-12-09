martedì, 9 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Reggio Emilia, alcune aree della biblioteca Panizzi chiudono per operazioni di ripristino e verifica

In evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Nei prossimi giorni alcune aree della biblioteca Panizzi rimarranno chiuse al pubblico per consentire le operazioni di ripristino e la verifica dello stato dei materiali danneggiati da una perdita d’acqua che si è verificata nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre, interessando alcune aree di Palazzo San Giorgio, in particolare il settore affacciato su via Guido da Castello.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato: la squadra ha messo in sicurezza la zona e permesso l’avvio delle operazioni necessarie per la tutela degli ambienti e del patrimonio custodito. L’infiltrazione, causata da un intervento effettuato al primo piano, ha avuto conseguenze soprattutto in alcune aree del piano terra, dove l’acqua ha impregnato le pareti e ha interessato parzialmente materiali librari e audiovisivi.

A causa dei lavori di messa in sicurezza e ripristino, nei prossimi giorni alcune sezioni della Biblioteca Panizzi rimarranno chiuse al pubblico. In particolare, non saranno accessibili: saggistica e narrativa ragazzi, settore fumetti, musica, sport, cinema, Ddv, narrativa tedesca, slava e americana, narrativa in lingua, spazio giovani e, solo nella giornata di mercoledì 10, il settore Novecento e viaggi

Sul sito www.bibliotecapanizzi.it e sulle pagine social della Biblioteca verranno pubblicati aggiornamenti in merito alla riapertura degli spazi.

 

 

















