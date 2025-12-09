Modena: rientro a scuola regolare per gli allievi della scuola primaria Giovanni XXIII

Martedì 9 dicembre la campanella è tornata a suonare regolarmente per le allieve e gli allievi della scuola primaria Giovanni XXIII dopo la sospensione della didattica della scorsa settimana. I tecnici di Ausl e Comune hanno, infatti, verificato il corretto svolgimento degli interventi straordinari di bonifica e sanificazione che si sono svolti nei giorni scorsi e che hanno eliminato ogni rischio residuo di presenza di roditori all’interno dell’edificio scolastico.

A dare la notizia della ripresa regolare delle lezioni alle famiglie è stata la dirigente scolastica, d.ssa Stefania Giovanetti, con una circolare che ha fatto anche un resoconto delle procedure attivate dalla scuola.

La sospensione dell’attività didattica nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 dicembre era stata disposta da un provvedimento del Sindaco su richiesta della dirigente per completare gli interventi già avviati nei giorni precedenti.

Concluse le attività di bonifica e sanificazione, risultano nuovamente garantite le condizioni igienico sanitarie dell’edificio scolastico. La situazione continuerà comunque ad essere monitorata così da consentire il corretto e regolare svolgimento delle attività didattiche.