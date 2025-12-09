L’Emilia-Romagna registra il livello di digitalizzazione più elevato tra tutte le regioni italiane

L’Emilia-Romagna prima in Italia tra le regioni per la digitalizzazione. Lo certifica l’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano che, su ispirazione del DESI (Digital Economy and Society Index – Indice dell’economia e della società digitale) sviluppato dalla Commissione Europea per monitorare i progressi digitali dell’Ue, ha costruito e alimentato un indice DESI regionale che permette di confrontare tra di loro le regioni e le province autonome italiane. Scopo dell’Osservatorio è quello di misurare i progressi interni e le disuguaglianze nella società e nell’economia digitale ed evidenziare le priorità necessarie per ridurre i divari territoriali.

Sulla base dei dati pubblicati dal Politecnico di Milano, nel 2025 Regione Emilia-Romagna registra il livello di digitalizzazione più elevato tra tutte le regioni del nostro Paese, con un indice DESI regionale pari al 59%. Seguono il Trentino-Alto Adige (58%) e la Lombardia (57%).

A novembre 2025 l’Osservatorio ha aggiornato questo strumento di analisi del livello di digitalizzazione delle regioni italiane per allinearlo agli obiettivi della strategia Digital Decade 2030 della Commissione Europea, con un focus sui quattro pilastri che la costituiscono e cioè competenze digitali, infrastrutture digitali, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici.

In particolare, l’Emilia-Romagna spicca in particolare nei ‘Servizi pubblici digitali’, ossia nella misura della diffusione dell’e-government e dei servizi digitali sanitari.

“In questa specifica dimensione – spiega l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni – siamo la regione italiana con il livello di digitalizzazione più elevato, grazie all’impegno per l’innovazione digitale che in questo territorio si porta avanti da tempo. Il principale strumento di pianificazione regionale e territoriale deputato a orientare l’innovazione digitale e lo sviluppo della società dell’informazione, in coerenza con le cornici strategiche e normative europee e nazionali è l’Agenda Digitale Emilia-Romagna, che per il periodo 2025-29 è nelle fasi conclusive del suo percorso di approvazione, dopo un approfondito percorso partecipato di elaborazione dei principi e delle aree di intervento che la caratterizzeranno”.

La strategia europea Digital Decade 2030

Progetta e disegna un mondo digitale basato sui valori europei: nessuno viene lasciato indietro, tutti godono di libertà, protezione ed equità. Il Decennio digitale europeo è quello in cui Tutti hanno le competenze per utilizzare le tecnologie di tutti i giorni e anche le piccole imprese utilizzano la tecnologia per prendere decisioni aziendali migliori, interagire con i propri clienti o migliorare parti delle proprie attività.

La strategia ha tra i suoi obiettivi anche che la connettività raggiunga le persone che vivono in villaggi, montagne e aree remote, in modo che tutti possano accedere alle opportunità online e partecipare ai vantaggi della società digitale e che i principali servizi pubblici e le procedure amministrative siano online per la comodità dei cittadini e delle imprese.