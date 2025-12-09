Inaugurata la Palestra delle scuole Tassoni di Piumazzo

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata inaugurata a Piumazzo la nuova palestra delle scuole Tassoni, un’opera attesa e cruciale per restituire alla comunità scolastica e sportiva – soprattutto per quanto concerne la pallacanestro – del territorio un luogo di sport e socialità, utile sia ai più giovani sia alle realtà sportive. L’intervento, che ha richiesto un investimento complessivo superiore al milione di euro, completa il quadro iniziato con il rifacimento dell’edificio scolastico restituito alla comunità nel 2016. La palestra, edificata nel 1981, aveva infatti subito gravi danni a seguito del terremoto del 2012, che ne aveva compromesso la sicurezza, rendendo indispensabile un intervento di riqualificazione. Grazie alla capacità dell’Amministrazione di intercettare finanziamenti regionali, l’opera ha potuto contare su circa 390mila euro messi a disposizione dalla Regione, a cui si aggiungono 760mila euro di cofinanziamento comunale per un totale complessivo di poco inferiore al milione e 200mila euro.

I lavori hanno previsto un importante intervento di miglioramento sismico, oltre a una completa ridistribuzione degli spazi interni. Gli spogliatoi sono stati ampliati e resi accessibili anche a soggetti con ridotte capacità motorie: lo spazio precedentemente adibito a magazzino è stato trasformato in due ulteriori spogliatoi di dimensioni maggiori per le squadre, due spogliatoi più piccoli per gli arbitri e un ambiente dedicato all’infermeria. Inoltre, la quota del pavimento degli spogliatoi e del corridoio di bordo campo è stata portata a livello del campo da gioco, rendendo l’area completamente priva di barriere architettoniche. Il campo stesso è stato adeguato alle normative di Fip e Coni, garantendo standard di qualità e sicurezza elevati.

«Con l’inaugurazione di questa palestra – ha commentato il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, davanti ad un centinaio tra famiglie e atleti – restituiamo a Piumazzo un presidio di socialità e benessere che aveva bisogno di un importante lavoro di riqualificazione. La palestra è uno spazio che favorisce l’incontro e la crescita dei nostri ragazzi, e che allo stesso tempo offre alle associazioni e ai cittadini un punto di riferimento per la vita di comunità. Grazie a tutti per il lavoro e la presenza: parto dalle società sportive del territorio, capaci di costruire ponti con grande spirito di collaborazione, e arrivo fino ai dipendenti comunali impegnati nel progetto. Non posso poi che ringraziare anche i colleghi che si sono occupati, e lo fanno tuttora, della delega allo sport – l’assessore Leonardo Pastore durante la scorsa legislatura, e il vicesindaco Alessandro Salvioli in questa, ma anche l’ex vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Denis Bertoncelli -, la Regione Emilia-Romagna, rappresentata ieri da Luca Sabattini, e l’Onorevole Stefano Vaccari per la presenza».

Il vicesindaco con delega allo sport, Alessandro Salvioli, ha aggiunto, unendosi ai ringraziamenti del primo cittadino: «Abbiamo voluto che la palestra fosse funzionale per chi la frequenta quotidianamente, ma anche inclusiva e rispettosa delle esigenze di tutti. È migliorato così il comfort e l’accessibilità e siamo orgogliosi di poter restituire oggi uno spazio moderno, pronto a ospitare attività scolastiche, sportive e associative. Oggi abbiamo dato ulteriori gambe a un modello di sport che la nostra città porta avanti da diversi anni. Come Amministrazione, ci facciamo carico delle utenze e dei costi di tutte le palestre scolastiche, con il chiaro obiettivo di calmierare i costi di accesso alla pratica sportiva, che deve essere un diritto e quindi sempre più accessibile a tutte e tutti. Questa palestra rappresenta appieno il nostro impegno per la comunità e la volontà di creare luoghi che uniscono le persone, un impegno che portiamo avanti non solo nel capoluogo ma anche nelle frazioni, perché crediamo che lo sport sia un diritto e un’opportunità per ciascuno, ovunque viva».