martedì, 9 Dicembre 2025
Fermati in auto con attrezzi da scasso: due donne e un uomo denunciati a Reggio Emilia

Si trovavano a bordo di un’autovettura quando una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile, intenta a svolgere un servizio di controllo del territorio, in via Ferruccio Ferrari fermava il loro veicolo: a bordo due donne ed un uomo. Alla richiesta dei documenti la conducente palesava uno strano atteggiamento, in particolare un insofferenza al controllo, tanto da insospettire i militari che decidevano di approfondire gli accertamenti, a seguito dei quali trovavano un paio di forbici, della lunghezza di circa 14 cm, di cui 7 cm di lama, uno strumento frangi vetro ed un arnese artigianale composto da una corda di cotone ed un piombino acuminato, di cui i tre non giustificavano il possesso. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale.  È successo nel pomeriggio del 5 dicembre scorso, intorno alle 15:00.

Per questi motivi, con l’accusa di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, i carabinieri  hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia due donne di 47 e 30 anni ed un uomo di 31, residenti a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

















