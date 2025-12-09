martedì, 9 Dicembre 2025
Elenco di chiusure previste da mercoledì notte sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11, con orario 00:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 Via Triumvirato, svincolo 4 bis aeroporto, o svincolo 7 Via Stalingrado.

Sempre per consentire attività di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese verso Casalecchio di Reno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Per consentire attività di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, saranno chiusi in modalità alternata i seguenti svincoli: sarà chiuso lo svincolo 4 Via Triumvirato, in uscita per le provenienze da Bologna San Lazzaro. In alternativa, utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto. Sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto, per le provenienze da Bologna San Lazzaro. In alternativa, utilizzare lo svincolo 4 Via Triumvirato.

Per consentire attività di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle 4 notti di mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, in direzione Casalecchio di Reno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere Via Marco Emilio Lepido, Via Caduti di Amola e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

 

 

















