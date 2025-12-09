Elenco di chiusure previste da mercoledì notte sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11, con orario 00:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 Via Triumvirato, svincolo 4 bis aeroporto, o svincolo 7 Via Stalingrado.

Sempre per consentire attività di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese verso Casalecchio di Reno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Per consentire attività di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, saranno chiusi in modalità alternata i seguenti svincoli: sarà chiuso lo svincolo 4 Via Triumvirato, in uscita per le provenienze da Bologna San Lazzaro. In alternativa, utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto. Sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto, per le provenienze da Bologna San Lazzaro. In alternativa, utilizzare lo svincolo 4 Via Triumvirato.

Per consentire attività di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle 4 notti di mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, in direzione Casalecchio di Reno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere Via Marco Emilio Lepido, Via Caduti di Amola e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.