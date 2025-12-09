Coppia di anziani investita a Modena, grave l’uomo

Grave incidente stradale intorno alle 17:30 in tra Via Trento Trieste e Largo Garibaldi, a Modena città. Una coppia di anziani con il loro cagnolino sono stati travolti mentre attraversavano la strada, rimanendo parzialmente bloccati sotto l’autovettura stessa.

Immediato sul posto l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di Modena che li hanno estratti ed insieme al personale del 118 e ad un medico di passaggio, messi sull’asse spinale e portati in ospedale con due ambulanze. La squadra dei Vigili del fuoco ha operato alzando l’autovettura mediante cuscini di sollevamento e cesoie divaricatrici, estricando quindi i feriti.

L’uomo, 89enne è stato trasportato all’Ospedale di Baggiovara e ricoverato in terapia intensiva, meno gravi le condizioni della donna, 85enne, pure lei trasportata al Sant’Agostino Estense.

Sul posto, per la gestione della sicurezza dell’area di intervento e per i rilievi del caso, la Polizia Locale. Ovvie le ripercussioni sul traffico.