Carpi: Nicola Gratteri e Antonio Nicaso raccontano il narcotraffico

Giovedì 11 dicembre tornano a Carpi il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il professor Antonio Nicaso per presentare, nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”, il libro “Cartelli di sangue. Le rotte del narcotraffico e le crisi che lo alimentano” (Mondadori, 2025), un viaggio lucido e sconvolgente nelle pieghe del traffico internazionale di droga.

Per i due autori è in programma un doppio appuntamento al Cinema Corso: in mattinata, l’incontro con gli studenti delle scuole superiori; la sera, alle 20.45, la presentazione pubblica a ingresso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili). Entrambi gli incontri sono condotti da Pierluigi Senatore.

Nicola Gratteri e Antonio Nicaso hanno seguito le rotte del narcotraffico partendo dal Sudamerica, in particolare Colombia, Perù e Bolivia, i tre principali produttori mondiali. Da lì, sono arrivati in Italia, parte integrante del sistema del narcotraffico: la ‘ndrangheta, infatti, è uno dei partner più affidabili dei cartelli sudamericani. Dalle banchine di Gioia Tauro milioni di dosi invadono le piazze dello spaccio trasformandosi in denaro che viene ripulito con metodi sempre più sofisticati, fino a intrecciarsi con l’economia legale. Il libro dimostra come, per debellare davvero questa piaga, la cooperazione tra Paesi e strutture antimafia sia condizione necessaria ma non sufficiente: occorre liberare i territori dai bisogni e dalla paura, restituendo dignità e fiducia alle comunità. Solo così si potrà togliere terreno fertile alle mafie e permettere ai giovani di crescere in un ambiente fondato su legalità, responsabilità e rispetto reciproco.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale della lotta alla criminalità organizzata e sulla riforma della giustizia che sarà oggetto di referendum costituzionale.

Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga. Insieme ad Antonio Nicaso ha pubblicato, da Mondadori, numerosi bestseller, tra i quali “Fratelli di sangue”, “La malapianta”, “La giustizia è una cosa seria”, “La mafia fa schifo”, “Storia segreta della ‘ndrangheta”.

Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo. Insegna, fra l’altro, Storia sociale della criminalità organizzata alla Queen’s University. Ha scritto oltre cinquanta libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. È autore, con Maria Barillà e Vittorio Amaddeo, di “Quando la ‘ndrangheta scoprì l’America”.