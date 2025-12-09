martedì, 9 Dicembre 2025
Area comparto e dirigenza Ausl Bologna: venerdì 12 dicembre 2025, sciopero generale nazionale

BolognaSanità
Lo sciopero è stato indetto dall’Associazione Sindacale CGIL, aderente FP CGIL

L’Associazione Sindacale CGIL, aderente FP CGIL, ha indetto per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre 2025 uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa:

  • gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi)
  • gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.

















