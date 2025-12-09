Al via a Cartpi il progetto di volontariato giovanile “C’entro anch’io”

“C’entro anch’io” è il nuovo progetto di volontariato giovanile che punta a coinvolgere cento ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 29 anni, in attività di supporto alle iniziative culturali, aggregative e promozionali della città fino all’estate 2026 e per il quale sono già aperte le adesioni.

Promosso dal Comune di Carpi, con un progetto degli assessorati alle Politiche giovanili e Promozione della città, eventi e turismo, in collaborazione con le associazioni CarpiLab e Notte Fluo, “C’entro anch’io” fa parte delle azioni legate alla YoungERcard ed è sostenuto da un finanziamento di 21 mila euro della Regione Emilia Romagna con il Fondo nazionale Gioventù con l’obiettivo di promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva e di generare partecipazione, identità e senso di appartenenza a una comunità che si esprime socialmente anche attraverso eventi pubblici.

I volontari e le volontarie, che dovranno essere in possesso della YoungERcard, potranno dedicare due slot da 25 ore ciascuno alle attività proposte (per esempio Festa del racconto, Carpi estate, Carpi estate sport, Playtime, FestivalFilosofia, Notte fluo), ricevendo un buono del valore di 50 euro da spendere nei negozi convenzionati YoungERcard, per un massimo di 50 ore di attività di volontariato e di 100 euro in buoni. Il reclutamento e il coordinamento dei volontari sono affidati a Federico Ferrari di CarpiLab e Marco Bartoli, presidente dell’associazione Notte Fluo, che sottolineano come l’intento sia “rendere i giovani non semplici spettatori ma veri protagonisti della vita cittadina. Il progetto è già stato sperimentato con l’iniziativa del carro di Halloween curato dall’associazione Bambini in Festa, un’esperienza di successo che ha dimostrato che tra i giovani c’è tanta voglia di fare. Il lavoro dei coordinatori sarà mettere a sistema l’energia dei ragazzi e l’esperienza delle associazioni storiche, creando un mix virtuoso che farà bene a tutta la comunità”.

Per informazioni su come partecipare è possibile inviare una mail a CarpiLab (info@carpilab.org).

La YoungERcard è una tessera gratuita, pensata dalla Regione Emilia Romagna per le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 29 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale. La tessera permette di avere agevolazioni e sconti per servizi culturali e sportivi e nei numerosi esercizi commerciali convenzionati. YoungERcard è anche una carta di cittadinanza attiva che promuove la partecipazione a progetti di volontariato e premia l’impegno nei confronti della comunità, permettendo anche di acquisire competenze per il futuro professionale. La tessera si richiede on line (www.youngercard.it) e si ritira in uno degli oltre duecento punti di distribuzione presenti in regione.