Reati predatori: come tutelarsi e proteggersi: a Correggio incontro con sindaco e Carabinieri

La sicurezza della nostra comunità è un valore condiviso e passa anche dalla corretta informazione. In quest’ottica il Comune di Correggio promuove un incontro pubblico dedicato alla prevenzione di truffe e altri reati predatori, con l’obiettivo di fornire ai cittadini indicazioni pratiche per riconoscere situazioni sospette e adottare comportamenti prudenti nella vita di tutti i giorni.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso la mensa della Scuola Allegri in piazzale Ruozzi 1 a Correggio. L’iniziativa vuole essere un momento di confronto aperto e accessibile a tutti, senza allarmismi, ma con l’intento di accrescere la consapevolezza diffusa sul tema della sicurezza.

All’incontro interverranno il Maggiore Francesco Coratti, comandante della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, e il Luogotenente C.S. Giuseppe Martines, comandante della Stazione dei Carabinieri di Correggio, che illustreranno in modo chiaro e concreto quali accorgimenti possono aiutare a prevenire truffe e raggiri, come ad esempio prestare attenzione alle richieste di denaro o di dati personali, verificare sempre l’identità di chi si presenta come incaricato di enti o servizi, segnalare tempestivamente comportamenti anomali alle forze dell’ordine.

Porterà il saluto dell’Amministrazione comunale il sindaco di Correggio, Fabio Testi, che sottolineerà il valore di una collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini, nell’ottica di una comunità più attenta e responsabile.

L’iniziativa è rivolta all’intera cittadinanza, con un’attenzione particolare alle persone anziane e a chi, per motivi personali o lavorativi, si trova più spesso a contatto con il pubblico.

Partecipare all’incontro significa contribuire a costruire una rete di protezione reciproca, basata sull’ascolto, sulla prevenzione e sulla condivisione di buone pratiche, per una Correggio sempre più sicura e consapevole.