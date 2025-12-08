Inaugurato, presso la Biblioteca Sognalibro di Casalgrande, il rinnovato spazio dedicato ai bambini da 0 a 6 anni

La Biblioteca Sognalibro si rinnova e presenta alla comunità la nuova “Casetta dei bambini”, lo spazio dedicato a bambine e bambini da 0 a 6 anni, completamente ripensato nella struttura e nella disposizione degli ambienti. Un intervento che si inserisce simbolicamente nei giorni del compleanno del Polo Culturale di Casalgrande, che gravita su Piazza Ruffilli e comprende il Teatro De André e la Sala Espositiva Gino Strada.

Questa mattina, alla presenza del Sindaco Giuseppe Daviddi, degli Assessori Graziella Tosi e Marco Cassinadri, del Consigliere Raffaello Medici e di tutto il personale della Biblioteca e dell’Ufficio Cultura, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del nuovo ambiente dedicato ai più piccoli.

I lavori di riqualificazione, durati circa due settimane, hanno interessato non solo la “Casetta dei bimbi”, ma l’intera Biblioteca. Sono state completamente ritinteggiate le sale interne e rinnovate le parti interne ed esterne dell’ingresso. La “Casetta”, inoltre, è stata interamente ripavimentata e arredata nuovamente, arricchita da un murales raffigurante un bosco incantato, realizzato dai ragazzi della Cooperativa Accento.

Gli interventi non si fermano qui: nelle prime settimane del 2026 è previsto anche il completo rinnovo dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento, ulteriore passo verso un ambiente accogliente e funzionale.

Durante l’inaugurazione, il Primo Cittadino ha sottolineato: “L’anima e la spinta per ricreare questo spazio è dell’Assessore alla Cultura Graziella Tosi, che ringrazio di cuore per essersi spesa al massimo per questa progettualità. L’Amministrazione tiene tantissimo a creare spazi di socialità e di crescita personale e culturale per giovani e famiglie: è uno degli obiettivi fondanti di questo mandato. Credo che soprattutto per i più piccoli un luogo dove poter stare con gli amici e crescere in modo sano e armonioso sia fondamentale. Come dico spesso: meno rinchiusi nel mondo dei telefonini e più aperti alla condivisione con gli amici e i coetanei. L’auspicio è che questo luogo possa dare un contributo importante in questo senso”.

L’Assessore alla Cultura Graziella Tosi ha aggiunto: “Un grazie anche da parte mia a tutti gli uffici che hanno reso possibile questo restyling perfettamente riuscito, che restituisce alla cittadinanza un luogo nuovo e accogliente. Ringrazio anche i cantonieri, i pittori e la Cooperativa Accento, autrice del murales. È uno spazio poliedrico e multifunzionale, con un’area giochi, uno spazio lettura e un’area dedicata ai laboratori, per leggere, ascoltare storie e sviluppare l’apprendimento. Quello che abbiamo inaugurato oggi è un investimento sul presente e, soprattutto, sul futuro della nostra comunità. E di questo sono grata all’Amministrazione, che ha sostenuto con convinzione questo progetto”.