Giovedì 11 dicembre lo spettacolo al Dadà dell’Agenzia delle Entrate

Giovedì 11 dicembre, alle ore 20.15, il Teatro Dadà farà da cornice a “Insieme per la legalità”, una serata unica nel suo genere, promossa dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia-Romagna, che ha scelto la città di Castelfranco Emilia per portare in scena uno spettacolo costruito interamente dai propri artisti interni.

Un’iniziativa che unisce teatro a musica e canto in un’unica narrazione, con l’obiettivo di emozionare e far riflettere sul tema della legalità, intesa non solo come principio, ma come gesto quotidiano che prende forma nelle azioni di tutti. Il valore della legalità diventa così patrimonio condiviso, frutto di un impegno collettivo che si costruisce nel tempo. La serata, a ingresso a offerta libera, avrà anche un’importante finalità solidale: l’intero ricavato sarà infatti destinato al Gruppo di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, a sostegno del loro prezioso lavoro sul territorio.