Al Mac Mazzieri di Pavullo, giovedì 11 dicembre il classico dell’operetta “Cin-Ci-Là”

Appennino ModenesePavullo nel FrignanoTeatro
La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione prosegue giovedì prossimo 11 dicembre con la Compagnia Corrado Abbati che si esibisce in Cin Ci Là di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. È il titolo d’operetta più noto in Italia grazie alla sua musica coinvolgente, al ritmo spigliato e al clima divertente che porta in scena.

Scritta negli anni ‘20 del 1900 dal librettista Carlo Lombardo e dal violinista Virgilio Ranzato, ha esordito per la prima volta nel 1925 al Teatro Dal Verme di Milano, l’opera compie quindi i 100 anni. Nella versione che vedremo, la regia è firmata da Corrado Abbati, le coreografie sono di Francesco Frola e la direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi.

Giovani e innamorati ma timidi e inesperti: sono così i protagonisti di Cin-Ci-Là, l’operetta strizza l’occhio all’esotismo in gran voga all’epoca nel suo componimento, gli anni ’20, e confeziona una favola in musica ambientata a Macao, con due giovani ed ingenui sposi, Ciclamino e Myosotis, eredi al trono. Il paese è bloccato nell’attesa dell’erede, che tarda ad arrivare. L’arrivo della strampalata coppia parigina Cin-Ci-Là e Petit Gris porterà, attraverso rocambolesche ed esilaranti vicende, all’immancabile lieto fine.

Si possono effettuare prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatromacmazzieri.it e al numero 0536 304034

















