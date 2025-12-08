lunedì, 8 Dicembre 2025
8 dicembre, a Sassuolo l’omaggio alla Beata Vergine

Con l'8 dicembre è arrivato, come oramai tradizione, l'appuntamento con la posa di un mazzo di fiori alla statua della Madonna posta sul “Campanone” sassolese

In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, infatti, la Città di Sassuolo onora la Beata Vergine Maria posta sul campanone di piazza Garibaldi adornandola di fiori.

L’appuntamento non è mancato nemmeno quest’anno: stamane, nella piazza centrale di Sassuolo, dopo il saluto della Vice Sindaco Serena Lenzotti – che ha ringraziato Vigili del fuoco, Unitalsi, Vos, Associazioni, assieme alle Forze dell’Ordine cittadine e ai dipendenti comunali presenti –  la preghiera di lode e affidamento alla Beata Vergine Maria e la posa dei fiori ad opera dei Vigili del Fuoco. Cerimonia allietata dal Coro Parrocchiale dell’Oratorio Don Bosco.

















