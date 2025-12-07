Scivola durante una escursione alle cascate del Golfarone, recuperata dai Vigili del fuoco

Oggi intorno alle 13:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero in soccorso di una donna che, durante una escursione alle cascate del Golfarone nel comune di Villa Minozzo, si è infortunata riportando un trauma ad una caviglia. Recuperata da Drago 147, la donna è poi stata affidata alle cure dei sanitari del 118.