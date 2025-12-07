domenica, 7 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoScivola durante una escursione alle cascate del Golfarone, recuperata dai Vigili del...





Scivola durante una escursione alle cascate del Golfarone, recuperata dai Vigili del fuoco

Appennino ReggianoCronacaReggio EmiliaVilla Minozzo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Oggi intorno alle 13:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero in soccorso di una donna che, durante una escursione alle cascate del Golfarone nel comune di Villa Minozzo, si è infortunata riportando un trauma ad una caviglia. Recuperata da Drago 147, la donna è poi stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.