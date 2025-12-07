Reggio Emilia celebra il volontariato con una serata speciale dedicata a 45 associazioni del territorio

In occasione del 5 dicembre, Giornata Internazionale del Volontariato, il Comune di Reggio Emilia ha scelto di festeggiare le tante associazioni che contribuiscono ad arricchire e rendere vivo il tessuto sociale cittadino con una cerimonia in Sala del Tricolore, nel corso della quale l’assessore alla Partecipazione e al volontariato Davide Prandi e il presidente del Consiglio Matteo Iori hanno consegnato una speciale pergamena ai presidenti delle diverse realtà di volontariato. L’incontro è stato l’occasione per ringraziare le tante persone presenti per lo straordinario lavoro svolto ogni giorno nel promuovere inclusione e eguaglianza, facendo di Reggio Emilia una città attenta ai bisogni di tutti.

Sono state in tutto 45 le associazioni premiate attive in diversi campi, dalla sanità alla cultura, dai diritti delle persone alla pubblica assistenza, ai diritti degli animali allo sport. Si tratta di in particolare di Agesci, Aido, Anteas, Arci, Servire l’uomo, Avo, Auser, Avis, Ancescao, Casina dei Bimbi, Città migrante, Cngei, Csi, Emporio solidale Dora, Federconsumatori, Lilt, Nuovamente, Anspi, Acli, Sostegno &Zucchero, Uisp, Croce verde, Croce Rossa, Protezione civile, Wwf, Aima, Emmaus, Grade, Fondazione Durante e dopo di noi, Università Ventuno, Caritas, Madonna dell’Uliveto, Credere per vedere, Amici del Chierici, Amici del quartetto Borciani, Archivio Famiglia Berneri, Altro Spazio d’arte, Aibat, A.Re.Stom, Banco alimentare, Terre nuove, Amar, Apro, Sa.Re, Csv.

“Le associazioni, i volontari e le volontarie presenti quest’oggi rappresentano il capitale sociale della città, un patrimonio di partecipazione civica e solidarietà che anima la nostra comunità rendendola sempre più accogliente e attenta ai bisogni delle persone – ha detto l’assessore alla partecipazione e al volontariato Davide Prandi – A tutti loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro fondamentale che ogni giorno svolgono per la coesione sociale nei diversi ambiti di competenza: un contributo che si basa sulla relazione tra persone e che è oggi quantomai necessario. L’auspicio è che sempre più giovani vogliano raccogliere il testimone e scelgano di impegnare parte del loro tempo a favore della comunità”.

L’idea di premiare le associazioni riconoscendo il loro impegno a favore di tutta la comunità nasce sulla scia del Progetto Grazie, ideato nella scorsa consiliatura dal presidente del Consiglio comunale Matteo Iori, con il quale vengono ringraziati i singoli cittadini per le loro azioni a beneficio della comunità. “Nella gestione del mio progetto – ha detto il presidente Matteo Iori – mi sono reso conto che non esisteva una cosa analoga che ringraziasse le importantissime realtà di volontariato che abbiamo sul nostro territorio. Ho cominciato quindi a lavorare a questa idea con il Centro Servizi di Volontariato e il Forum del Terzo Settore e ha immediatamente aderito e supportato la proposta anche l’Assessore Davide Prandi che ha la delega all’associazionismo. L’obiettivo è tanto semplice quanto prezioso: ringraziare formalmente le oltre 300 realtà di volontariato reggiane iscritte al RUNTS che permettono alla nostra città di avere una rete di solidarietà e supporto determinanti per la vita di tantissimi cittadini”.

Visto l’alto numero delle associazioni attive sul territorio reggiano e il desiderio di dare ad ognuna di loro uno spazio adeguato in Sala del Tricolore, a partire da oggi verranno organizzati più appuntamenti a cadenza mensile.