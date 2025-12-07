Anziano scomparso da casa alla periferia di Bologna, trovato morto nel Reno

E’ stato trovato privo di vita questa mattina nel greto del fiume Reno l’anziano 89enne di cui si erano perse le tracce ieri mattina quando erano uscito per la sua consueta passeggiata. Alle ricerche dell’uomo hanno preso parte otto squadre dei Vigili del fuoco, da terra, con elisoccorso e i sommozzatori. Il corpo dell’uomo è stato trovato verso le 8:30 nelle acque del fiume in zona Borgo Panigale.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810