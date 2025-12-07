Anziano scomparso da casa alla periferia di Bologna, trovato morto nel Reno

E’ stato trovato privo di vita questa mattina nel greto del fiume Reno l’anziano 89enne di cui si erano perse le tracce ieri mattina quando erano uscito per la sua consueta passeggiata. Alle ricerche dell’uomo hanno preso parte otto squadre dei Vigili del fuoco, da terra, con elisoccorso e i sommozzatori. Il corpo dell’uomo è stato trovato verso le 8:30 nelle acque del fiume in zona Borgo Panigale.