Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Norris e Piastri

sabato, 6 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
MaranelloTop news by Italpress
YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – La lotta per il Mondiale 2025 di Formula 1 si conferma accesissima anche nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Max Verstappen conquista la 48esima pole position in carriera sul tracciato di Yas Marina firmando un crono di 1’22″207, che gli consente di piazzarsi davanti al leader del Mondiale Lando Norris (+0″201). Terza casella per l’altra McLaren di Oscar Piastri (+0″230), che dovrà spingere sin da subito sull’acceleratore per provare ad infilare i due rivali. La Ferrari di Charles Leclerc partirà quinta alle spalle della Mercedes di George Russell; buon sesto posto per Fernando Alonso (Aston Martin). Completano la top 10 dell’ultima qualifica dell’anno Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bullls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Domenica alle 14 via alla gara per l’assegnazione del titolo.
