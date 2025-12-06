sabato, 6 Dicembre 2025
Scoperto dopo aver rubato superalcolici aggredisce addetto alla sicurezza del supermercato, arrestato

Avrebbe occultato  bottiglie di vodka per poi uscire dal supermercato e pagare solo una lattina. L’uomo, sorpreso da un addetto alla vigilanza del supermercato che aveva notato il furto tramite le telecamere di sicurezza, ha reagito in modo violento quando gli è stato chiesto di restituire la merce nascosta.

Nel tentativo di garantirsi la fuga, ha aggredito l’addetto alla sicurezza. È stato però fermato grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia della polizia locale di Reggio Emilia e di un agente della polizia stradale che, libero dal servizio, si trovava casualmente nel supermercato.  Quindi l’arrivo dei Carabinieri di San Martino in Rio che hanno preso in consegna l’uomo.

L’episodio si è verificato poco prima delle ore 20:00 di mercoledì 3 dicembre, presso il punto vendita Esselunga situato in Viale Timavo. Per questi motivi con l’accusa di rapina impropria i carabinieri della stazione di San Martino in Rio hanno arrestato un 36enne tunisino ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

















