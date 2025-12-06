sabato, 6 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeIn evidenzaSassuolo l’8 dicembre l’omaggio alla Beata Vergine





Sassuolo l’8 dicembre l’omaggio alla Beata Vergine

In evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Torna lunedì, 8 dicembre, l’ormai tradizionale appuntamento con la posa di un mazzo di fiori alla statua della Madonna posta sul “Campanone”.

In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, infatti, la Città di Sassuolo onorerà la Beata Vergine Maria posta sul campanone di piazza Garibaldi adornandola di fiori.

Lunedì 8 dicembre, a partire dalle ore 11, in piazza Garibaldi, si inizierà con il saluto del Sindaco per poi proseguire con la preghiera di lode e affidamento alla Beata Vergine Maria e la posa dei fiori ad opera dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia sarà allietata dal Coro Parrocchiale dell’Oratorio Don Bosco – OdBand, Direttrice Chiara Sardisco.

Sarà presente la delegazione di UNITALSI Sottosezione di Sassuolo.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.