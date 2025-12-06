sabato, 6 Dicembre 2025
Lesignana: 25enne denunciato per spaccio

Bassa modeneseModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 25 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.30, durante il servizio di controllo del territorio, la Squadra Volante ha proceduto al controllo di un’autovettura che transitava a forte velocità in Strada Nazionale per Carpi Nord in località Lesignana.

Uno dei passeggeri a bordo, appunto il 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di una busta contente cocaina.

L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato posto a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura.

















