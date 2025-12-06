Festival SportivaMente, a Modena gran successo per “Strike! Il bowling ci mette in pista”

Oggi, sabato 6 dicembre, si è tenuto, presso Bowling Sottosopra a Modena, un nuovo appuntamento nell’ambito della nona edizione del Festival SportivaMente, pensato e organizzato da Fuori Campo 11 con l’obiettivo di promuovere lo sport come linguaggio universale ma non solo. “Strike! Il bowling ci mette in pista”, il torneo di bowling giunto ormai alla terza edizione e dedicato a ragazze e ragazzi speciali che ha visto tre squadre, ovvero Draghi Rossi, Dream Team Bowling e Brixia Smile Brescia, sfidarsi e giocare all’insegna di inclusione e divertimento. Una bellissima mattinata, terminata con la consegna a tutti i partecipanti di una medaglia e della maglia dedicata al Festival SportivaMente.

Domani, domenica 7 dicembre, è invece in programma l’evento conclusivo della nona edizione del Festival SportivaMente. Dalle ore 9.30, presso la Polisportiva San Donnino in Via Genziana 18 a San Donnino (Mo) si disputerà il Torneo “Boldrini” di calcio a 5 – Categoria Special. Una mattinata di sport, condivisione e partecipazione aperta a tutti: il miglior modo per concludere una settimana fantastica e piena di eventi.