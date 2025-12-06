Bologna: altri due arresti per spaccio, sequestrate dosi di cocaina ed eroina

La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due cittadini tunisini per il reato di spaccio nei pressi del parco tra via Massarenti e la rotonda Malossi.

Nello specifico nella serata di giovedì 4 dicembre, la Squadra Mobile ha notato la presenza di due soggetti tunisini classe 1996 e 1998, uno dei due già noto in quanto visto in alcune aeree di spaccio, che effettuavano diverse cessioni di sostanza stupefacente.

Gli agenti, nel corso della medesima serata, hanno notato i due soggetti mentre effettuavano diverse cessioni di droga nei confronti di clienti italiani. Dopo aver assistito allo scambio di sostanze stupefacenti, gli agenti sono prontamente intervenuti, bloccando entrambi gli uomini.

In particolare, il tunisino classe 1998 ha effettuato una cessione ad un cittadino italiano che si era avvicinato poco prima a bordo di una moto su viale Lenin, mentre, l’altro tunisino si è incamminato verso un italiano per effettuare una cessione di cocaina.

Gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato:

7 involucri di cocaina del peso lordo totale di 3,58 g

76 involucri di eroina del peso lordo di 31,71 g e denaro contante per un totale di circa 1.725 € e varie confezioni di mannitolo utilizzato come sostanza da taglio.

Da ulteriori accertamenti è inoltre emerso che entrambi gli arrestati risultano irregolari sul territorio nazionale e privi di titolo di soggiorno valido.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, i due sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura di Bologna in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria. Sono chiamati a rispondere dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.