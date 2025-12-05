Ucraina, Salvini “Illegale risarcimento con soldi sequestrati alla Russia”

venerdì, 5 Dicembre 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Il risarcimento con i soldi sequestrati alla
Russia è illegale. Banalmente uno può andare anche contro la
legge, ma non si possono sequestrare i beni della Russia, se
sequestrassimo illegalmente i beni della Russia in Europa, cosa
succederebbe alle imprese italiane in Russia?”. Così il
vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a “Mattino 5 news”
su Canale 5. “C’è qualcuno che pensa che l’Ucraina possa vincere la guerra sul campo? No, difficile, è 4 anni che ci dicono che la Russia si sta per stancare, bisogna essere pragmatici, non di destra o di sinistra. L’esercito ucraino ormai, difficilmente,
riesce a tenere l’inverno”, ha aggiunto. “Noi abbiamo mandato più di 300 miliardi all’Ucraina come giusto che fosse. L’invio di altre armi avvicina la pace o la allontana? La risposta mi sembra evidente”, ha sottolineato Salvini, ricordando poi che “gli Stati Uniti hanno detto che non manderanno più un centesimo, io dico che sia più prudente fermarci come dice il Santo Padre”.
(ITALPRESS).
