Santo Patrono, servizio di Guardia Medica Straordinaria in diversi comuni reggiani il 10 e l’11 dicembre

A Sant’Ilario d’Enza, in occasione della festività del Santo Patrono, mercoledì 10 dicembre 2025, sarà attivata la Guardia Medica Straordinaria per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta. Il servizio funzionerà dalle ore 8 alle ore 20.

Guardia Medica Straordinaria per i Medici di Medicina Generale anche nei Distretti di Reggio Emilia e Guastalla. Qui però il servizio sarà dalle ore 14 alle ore 20.

Giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 14 alle ore 20, un turno di Guardia Medica Straordinaria sarà attivo per i Medici di Medicina Generale dei Distretti di Scandiano, Montecchio, Correggio e Castelnovo né Monti.

Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica (Continuità Assistenziale) occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.

 

 

 

 

















