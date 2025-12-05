venerdì, 5 Dicembre 2025
Proseguono a San Felice le intitolazioni del parchi cittadini

Proseguono a San Felice sul Panaro le intitolazioni di parchi cittadini. Sabato 6 dicembre, alle 11, sarà la volta del parco di via Puviani che verrà intitolato alla gloria locale del calcio Giuseppe Calzolari, detto Mabo (1934-2005), che fu calciatore, militando in diverse squadre professionistiche, allenatore e dirigente del San Felice, unico sanfeliciano, fino a ora, arrivato a comparire nelle figurine Panini.

Infine sabato 10 gennaio 2026, sempre alle 11, il parco della Rocca Estense sarà intitolato a Bruno Brunelli (1920-1997) che fu partigiano, vicesindaco di San Felice dal 1946 al 1950 e successivamente sindaco dal 1950 al 1965. Lo scorso 29 novembre era stato intitolato a Ermanno Gorrieri il parco Estense.

 

















