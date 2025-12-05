Nuova raccolta rifiuti, prosegue a Modena la posa dei cassonetti per carta e plastica

Nella giornata odierna, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore di Modena Lucio Pennella, adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS, al titolare di dell’esercizio di attività di commercio di vicinato di prodotti alimentari in corso Cabassi a Carpi.

Il provvedimento, della durata di 30 giorni, è frutto di una serie di verifiche dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, intensificate a partire dal mese di ottobre in esito alle quali è emerso che l’esercizio si è rivelato un’abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali ed un riferimento per condotte illecite legate al traffico e al consumo di stupefacenti. Il locale è stato inoltre teatro di episodi violenti che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Il Questore, infatti, per tale motivo, all’inizio di ottobre scorso aveva già sospeso la licenza al titolare per 10 giorni. Quest’ultimo è anche stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale con il quale era stato diffidato a cambiare condotta di vita.

Nonostante ciò nel mese di novembre si sono verificati ulteriori episodi di aggressioni e risse.

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Carpi hanno proceduto ad un ulteriore controllo del locale rinvenendo all’interno della cospicua sostanza stupefacente.

La disposizione normativa costituisce una garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole. Inoltre, esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti persone ritenute pericolose le quali vengono avvertite che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.