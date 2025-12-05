venerdì, 5 Dicembre 2025
Norris domina il venerdì di libere ad Abu Dhabi

ROMA (ITALPRESS) – Lando Norris completa il suo venerdì perfetto nel weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2025 di Formula 1, che porterà all’assegnazione del titolo iridato piloti. Il britannico della McLaren, dopo il primo posto nelle FP1, fa registrare il miglior tempo in 1’23″083 anche nella seconda sessione di prove libere svolte lungo il tracciato di Marina Bay. Max Verstappen continua a inseguire a 0″363, mentre la Mercedes di George Russell (+0″379) completa la top 3. Comincia male il fine settimana di Oscar Piastri, che chiude soltanto undicesimo a 0″680 dal compagno di squadra. La Ferrari di Charles Leclerc compie un passo indietro rispetto al mattino, fermandosi in ottava posizione; mentre Lewis Hamilton non va oltre la quattordicesima piazza. Decimo crono per Andrea Kimi Antonelli. Sabato si torna in pista alle 11.30 per le FP3, mentre alle 15 ci sarà il via delle qualifiche.
