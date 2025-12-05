Lavori su alcune strade della Città metropolitana di Bologna

Riprendono i lavori di ricostruzione post alluvione sulla SP 33 “Casolana” nel territorio del Comune di Fontanelice

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di consolidamento e ripristino definitivo dei danni dovuti alle alluvioni di maggio 2023 sulla SP 33 “Casolana”, danni che comportarono la chiusura dalla strada per diversi tratti fino ai primi lavori in somma urgenza terminati nell’autunno dello stesso anno.

Questi lavori, finanziati con le ordinanze 13 e 48 del Commissario straordinario alla ricostruzione per un importo complessivo lordo di 4 milioni di euro, progettati e diretti dall’ingegner Claudio Comastri con il supporto dei tecnici della Città metropolitana di Bologna, saranno eseguiti, per conto del raggruppamento aggiudicatario dell’Accordo Quadro per la manutenzione delle strade provinciali, dalla ditta Zini Elio di Imola.

Gli interventi sono diffusi lungo il percorso di 7 km di questa infrastruttura, che collega il centro di Fontanelice con il passo del Prugno, oltre il quale l’omonima strada della Provincia di Ravenna prosegue fino a Casola Valsenio, e comprendono il completamento e la finitura di quelli eseguiti già nel 2023.

Sono cominciati dalla parte “alta” della strada, cui si riferiscono le immagini allegate, e consisteranno in particolare nell’esecuzione di opere di sostegno dei versanti e del corpo stradale quali muri di sostegno, pali di fondazione, trincee drenanti, reti metalliche di protezione semplice e rafforzamenti corticali con geocompositi e reti metalliche, in particolare dal km 6+700 al km 7+000, e successivamente dal km 1+000 al km 1+300, dal km 1+500 al km 1+650, dal km 1+750 al km 2+000 e dal km 3+700 al km 4+000.

I lavori in corso attualmente non comportano limitazioni della circolazione; quando invece si dovrà agire nella parte più stretta (presumibilmente dopo la primavera 2026) occorrerà programmare le chiusure strettamente necessarie e le conseguenti deviazioni sulle strade comunali limitrofe, nella consueta collaborazione con il territorio.

Soddisfatto Matteo Montanari, consigliere metropolitano delegato al Coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione: “Dopo l’estate sono tanti i cantieri post alluvione avviati per mettere in sicurezza le nostre strade e poter al più presto riaprire a pieno la viabilità provinciale. Avevamo annunciato un’accelerazione che stiamo concretizzando e in particolare sono stati avviati alcuni importanti cantieri nella Vallata del Santerno. Ringrazio il Comune di Fontanelice e tutti i soggetti tecnici per aver accolto l’esigenza del territorio d’eseguire questi lavori senza interrompere la viabilità quotidiana”.

Il Sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi, ha commentato: “I lavori sono un importante passo avanti, dopo una lunga attesa, che consentirà di ripristinare completamente la viabilità della SP 33 completando e migliorando gli interventi già realizzati in emergenza nel 2023. Sono stati anni difficili, e la complessità delle procedure non ha aiutato i lavori di ricostruzione, ma finalmente nel 2026 riusciremo a tornare alla normalità. Siamo consapevoli che la manutenzione delle strade provinciali è fondamentale per il territorio e l’attenzione alla loro cura e manutenzione nei prossimi anni dovrà essere rafforzata”.

Limitazioni e chiusura al transito sulla SP 4 “Galliera” dal 9 al 16 dicembre, dalle 8.30 alle 16.30, per lavori sul canale di scolo Ghetto

Per consentire l’esecuzione di lavori di espurgo del canale di scolo Ghetto adiacente alla strada provinciale SP 4 “Galliera”, nel territorio del comune di Galliera, dal 9 al 16 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 verranno istituiti:

– un senso unico alternato a vista o regolato da movieri o semaforo e limitazione progressiva della velocità a 30 Km dal Km 24,600 al Km 24,667, dal Km 24,667 al Km 25,076 e dal Km 25,076 al Km 25,500

– l’interruzione totale del transito veicolare dal Km 24,667 al Km 25,076 con deviazione sui seguenti itinerari: ingresso – uscita in via Cirillo Bassi.