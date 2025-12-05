L’assemblea dei Sindaci della Provincia di Modena adotta il bilancio di previsione

Via libera dell’assemblea dei sindaci al bilancio di previsione 2026-2028, che nella seduta di venerdì 5 dicembre ha adottato all’unanimità dei presenti il documento, che ora dovrà essere discusso per l’approvazione finale da parte del consiglio provinciale nella seduta del prossimo 16 dicembre.

Nel corso dell’illustrazione del documento è stato rilevato che la Provincia di Modena per il settimo anno consecutivo, riesce ad approvare il bilancio di previsione triennale entro il 31 dicembre (ultimo bilancio approvato entro tale termine in precedenza riguardava l’esercizio 2014), ma nonostante questo permangono diverse criticità, tra cui le incognite derivanti dall’andamento dell’inflazione con particolare riferimento alle opere PNRR nelle ipotesi di non finanziamento da parte di risorse statali, l’andamento del mercato dell’auto, che incide sulle principali imposte di competenza dell’ente, con leggero calo dell’IPT nel 2025 rispetto all’anno 2024 e il costo degli oneri contrattuali per i dipendenti che incideranno sulla spesa corrente, poichè non ristorati dallo Stato.

In particolare, per quanto riguarda il mercato dell’auto, fino al 30 settembre 2025 si registrano 13.070 nuove immatricolazioni e 29.509 passaggi di proprietà, con un totale di 44.579 imposte Ipt, dato che corrisponde a circa 23 milioni di euro all’anno, a cui si sommano altri 26 milioni di euro annui per le imposte sulle assicurazioni Rc auto e altre imposte per un totale di circa 55 milioni di euro all’anno di entrate.

A queste entrate vanno sommati trasferimenti dallo Stato per circa 22 milioni annui e altre entrate per un totale annuo di circa 76,2 milioni di euro per il 2025 e 73,5 milioni di euro per il 2026 e 2027.

Per quanto riguarda le uscite, è previsto il trasferimento di risorse allo Stato nel 2024 per oltre 23,7 milioni di euro in lieve riduzione rispetto al 2025 per effetto dell’esaurirsi degli effetti della spending review, che nella sostanza rappresenta il 42,79 per cento delle entrate tributarie 2026 della Provincia di Modena, mentre sono oltre 11,6 i milioni di euro annui per i costi di personale (attualmente i dipendenti sono 245, contro i 211 del 2021 e i 536 del 2013), 15 milioni per l’acquisto di beni e servizi e altri trasferimenti e costi per un totale in uscita di circa 73,5 milioni di euro nel 2026, 73,4 milioni di euro nel 2027 e 73 milioni di euro nel 2028.

Il bilancio di previsione 2026/2028 della Provincia di Modena è in equilibrio sia con riferimento alla parte corrente che a quella in conto capitale e conferma che l’Ente non ha problemi di liquidità.