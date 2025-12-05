Il premio alla carriera “Emanuele Cacciari” al Prof. Lorenzo Iughetti di Unimore

In occasione del XXV Congresso nazionale della SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica il Prof. Lorenzo Iughetti, fino allo scorso ottobre Direttore della UOC di Pediatria dell’AOU di Modena e Direttore della Scuola di Specializzazione di Pediatria Unimore, ha ricevuto il prestigio Premio Emanuele Cacciari.

Il Premio Emanuele Cacciari è un premio alla carriera, intitolato alla figura del prof. Emanuele Cacciari, scomparso nel 2011, ex presidente della SIEDP e professore emerito all’Università di Bologna, dove ricopriva la cattedra di Clinica pediatrica dal 1980, dirigendo anche la Scuola di specializzazione in pediatria. Viene conferito ad un socio SIEDP ogni due anni, in occasione di ogni Congresso Nazionale. Celebra i risultati raggiunti, sia nell’insegnamento, che nella ricerca, di uno dei 750 membri SIEDP che si è distinto in particolare per il suo contributo all’arricchimento delle conoscenze nell’ambito dell’endocrinologia e/o della diabetologia pediatrica e che abbia mostrato una leadership anche nell’ambito della pratica clinica.

«Il professor Cacciari è stato un punto di riferimento per l’endocrinologia e la diabetologia pediatrica – ha commentato il Prof. Lorenzo Iughetti, dopo il conferimento del premio – Sono molto orgoglioso di essere stato insignito di un premio alla carriera così importante, che ha soprattutto il sapore di lavoro di squadra e di un percorso di vita accademica e di ricerca sul campo costante e sempre più all’avanguardia».

Lorenzo Iughetti è stato fino allo scorso 31 ottobre Direttore della Pediatria e della Pediatria ad indirizzo onco-ematologico di AOU Modena e professore ordinario di Pediatria Unimore, ha diretto inoltre la Scuola di Specializzazione di Pediatria dal 2009 pediatrica dell’Università di Modena e Reggio Emilia ed è attualmente stato nominato Professore Senior. Ha coordinato progetti di ricerca con grants, ricerche finalizzate e trials clinici. I principali interessi comprendono le patologie endocrine in età pediatrica ed in particolare i disturbi della crescita e il loro trattamento, nonché la gestione dei disturbi ipotalamo- ipofisari. È autore di oltre 500 articoli originali, capitoli di libri di testo nazionali ed internazionali e recensioni accademiche in numerose riviste di alto impatto.

Nel corso del Congresso la Scuola modenese di Pediatria ha presentato diversi contributi scientifici e, a testimonianza dell’eccellenza raggiunta, la Prof.ssa Barbara Predieri, professore associato di Pediatria, è stata nominata Vice-Presidente di SIEDP.