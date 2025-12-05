Educazione alimentare e crescita, un incontro a Maranello

A Maranello si parla di educazione alimentare nell’infanzia e nell’adolescenza: mercoledì 10 dicembre alle ore 18 al Centro di Aggregazione Giovanile (via Vignola 79) è in programma un incontro pubblico, rivolto in particolare a genitori e famiglie, sul tema “Cibo, emozioni e crescita. L’educazione alimentare alla base del benessere psicofisico del bambino e del ragazzo”, con la partecipazione della Dott.ssa Simona Midili, dietista del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Ausl di Modena e della Dott.ssa Giulia Zagni, pediatra di libera scelta di Maranello. L’ingresso è libero.