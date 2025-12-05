CIA Reggio e Caritas insieme per aiutare le fasce più deboli della popolazione

In un periodo storico segnato da inflazione crescente e da un aumento delle difficoltà economiche per molte famiglie, CIA Reggio annuncia – in stretta collaborazione con Caritas Diocesana di Reggio-Guastalla – l’iniziativa benefica ‘Solidarietà a km0’. L’obiettivo è chiaro e urgente: intensificare l’impegno e il supporto verso le fasce della popolazione che vivono condizioni di maggiore vulnerabilità.

L’appuntamento, che coniuga la promozione della filiera agroalimentare reggiana con il valore fondamentale del sostegno sociale, prenderà il via domani e si rinnoverà ogni sabato del mese di dicembre, fino a quello precedente al Natale. La location sarà la bellissima cornice di Piazza Fontanesi, in occasione del tradizionale Mercato Contadino.

L’iniziativa invita i cittadini a trasformare l’acquisto di eccellenze locali in un gesto concreto di generosità. Funziona attraverso due modalità principali, entrambe centrate sul banchetto CIA-Caritas allestito in piazza, dove sono presenti le volontarie di ‘Donne in campo – CIA Reggio’.

La prima modalità riguarda il ‘Pacco di Natale CIA’: i cittadini sono invitati ad acquistare i migliori prodotti del territorio direttamente in piazza dai produttori agricoli associati a CIA Reggio. Questi acquisti, perfetti per i cesti e le tavole delle feste – che spaziano dai formaggi ai vini locali, dall’aceto balsamico alle farine di grani antichi e ai salumi – possono essere portati al banchetto CIA per il confezionamento gratuito in un elegante pacco natalizio da portare a casa. Il cuore dell’iniziativa è qui: per ogni pacco regalo confezionato, CIA Reggio dona un pasto completo alla Caritas Diocesana.

La seconda modalità è il “contributo diretto”. I cittadini possono contribuire direttamente, acquistando prodotti in Piazza Fontanesi o conferendo generi alimentari portati da casa al banchetto CIA-Caritas, che ne curerà la consegna puntuale alle mense Caritas.

Spiega in dettaglio Lorenzo Catellani, presidente CIA Reggio: “Siamo da sempre vicina alla comunità. Visto l’aumento delle famiglie in difficoltà, abbiamo deciso di intervenire prontamente in risposta all’appello di Caritas per i generi alimentari. La nostra azione è un esempio tangibile di come possiamo coniugare il sostegno alla filiera corta e all’eccellenza agricola reggiana con la solidarietà verso i più bisognosi. Siamo orgogliosi di unire questi due valori fondamentali”.

Valeria Villani, vicepresidente CIA Reggio, sottolinea come l’iniziativa semplifichi la generosità. “Solidarietà a km0” trasforma l’acquisto natalizio “in un atto di generosità istantaneo. Il meccanismo del ‘Pacco di Natale CIA’ rende la solidarietà accessibile a tutti: ogni acquisto si traduce in un piccolo, grande gesto per un Natale più giusto. Vi aspettiamo nel nostro doppio gazebo in piazza Fontanesi per questa grande iniziativa di solidarietà che aiuterà a trascorrere le festività più serene e a far sentire meno sole migliaia di persone”.

“Ringraziamo CIA Reggio Emilia per l’iniziativa – sottolinea Marco Colombo, responsabile area alimentare Caritas reggiana -, un gesto concreto di solidarietà che contribuisce in modo prezioso al sostegno delle nostre mense diffuse e delle persone che ogni giorno vi trovano accoglienza. Grazie a questa iniziativa, è possibile rafforzare la rete del magazzino Cesare – Centro di Solidarietà Alimentare Reggiano, che nel 2024 ha distribuito alimenti a supporto delle sei mense diffuse attive sul territorio cittadino”. Un sistema che consente di garantire ogni anno “oltre 100.000 pasti, raggiungendo ogni giorno circa 140 persone in condizioni di fragilità”. Il contributo della CIA si inserisce così “in un percorso di giustizia alimentare, che valorizza il cibo come bene condiviso e promuove una solidarietà concreta. È anche grazie a collaborazioni come questa che possiamo trasformare un gesto semplice in un’opportunità di dignità, relazione e speranza per molte persone”.

E per rendere l’appuntamento del Mercato ancora più speciale, le giornate del 6, 13, 20 dicembre saranno animate dalla “Lotteria del Contadino”, nata grazie alla collaborazione degli imprenditori agricoli del mercato, associati a Cia. La partecipazione è semplice: ogni 20 euro spesi, presso gli stand Cia, si riceverà gratuitamente un biglietto, per partecipare alla lotteria. Estrazione biglietti vincenti il 20 Dicembre. In palio, tre pacchi natalizi con le gustose eccellenze tipiche reggiane.