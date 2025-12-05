A San Felice sul Panaro nel weekend “Arte e ingegno. Christmas edition”

Sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 19, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, si svolgerà a San Felice sul Panaro, presso il Pala Round di via Bassoli, “Arte e ingegno. Christmas edition”, l’unico mercatino dell’Area Nord dei prodotti realizzati a mano, in cui trovare tante idee originali per i regali di Natale. Organizza l’associazione “Colla, fili e fantasia” con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di San Felice. Nel corso della manifestazione è prevista anche l’esibizione delle allieve della scuola di danza Arckadia: domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 16.30.