A Reggio Emilia una festa tutta da ballare attraverso la storia della musica

Sarà una festa tutta da ballare quella che Reggio Emilia sta preparando in occasione del Capodanno 2025-2026 in città. L’attesa del nuovo anno sarà accompagnata dallo spettacolo “History of dance”, un grande viaggio attraverso la storia della musica internazionale e le sonorità che hanno fatto divertire generazioni di persone.

Due nomi storici delle notti italiane – il Marabù e il Picchio Rosso di Modena – proporranno una serata che vuole essere altrettanto mitica attraverso le sonorità di decenni indimenticabili, dagli iconici anni Settanta ai vibranti anni Duemila: un grande spettacolo pensato per tutte le età, per chi il Marabù e il Picchio Rosso li ha vissuti davvero e per chi ne ha solo sentito parlare.

L’evento è gratuito, per una capienza massima di 4.000 persone presenti in contemporanea. L’area aprirà alle 21.30 e sarà accessibile attraverso tre ingressi: da piazza Martiri (lato isolato San Rocco e lato Teatro Valli) e da piazza della Vittoria (lato Teatro Ariosto in prossimità accesso Camera di Commercio).