A Reggio Emilia una festa tutta da ballare attraverso la storia della musica

Reggio Emilia
Sarà una festa tutta da ballare quella che Reggio Emilia sta preparando in occasione del Capodanno 2025-2026 in città. L’attesa del nuovo anno sarà accompagnata dallo spettacolo “History of dance”, un grande viaggio attraverso la storia della musica internazionale e le sonorità che hanno fatto divertire generazioni di persone.

Due nomi storici delle notti italiane – il Marabù e il Picchio Rosso di Modena – proporranno una serata che vuole essere altrettanto mitica attraverso le sonorità di decenni indimenticabili, dagli iconici anni Settanta ai vibranti anni Duemila: un grande spettacolo pensato per tutte le età, per chi il Marabù e il Picchio Rosso li ha vissuti davvero e per chi ne ha solo sentito parlare.

L’evento è gratuito, per una capienza massima di 4.000 persone presenti in contemporanea. L’area aprirà alle 21.30 e sarà accessibile attraverso tre ingressi: da piazza Martiri (lato isolato San Rocco e lato Teatro Valli) e da piazza della Vittoria (lato Teatro Ariosto in prossimità accesso Camera di Commercio).

















