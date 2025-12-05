A Castel San Pietro Terme ultimi giorni per il bando a sostegno delle imprese locali

Ultimi giorni per presentare domanda per il bando 2025 a sostegno delle imprese locali, che conferma la volontà dell’Amministrazione di porre un’attenzione particolare ad interventi orientati all’innovazione e alla riqualificazione.

In collaborazione con le associazioni di categoria del territorio è stato infatti pubblicato nelle scorse settimane l’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi alle imprese commerciali, esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di artigianato di servizio alla persona”, che mette a disposizione un fondo complessivo di 100.000 euro.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali a favore dello sviluppo economico e del rilancio delle attività di prossimità. Possono fare domanda le piccole e micro imprese del commercio al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona, le cui specifiche attività siano in linea con quanto previsto dal bando, con sede operativa a Castel San Pietro Terme e sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea. È necessario essere in regola con i tributi locali ed eventuali sanzioni riferite all’esercizio dell’attività fino al 2024.

I contributi potranno sostenere interventi di riqualificazione dei locali, l’apertura di nuove attività o il trasferimento di sedi all’interno del territorio comunale, progetti di innovazione nelle tecniche di vendita e nel servizio alla clientela, percorsi di formazione e consulenza per imprenditori e dipendenti e iniziative dedicate alle botteghe storiche, per valorizzarne la tradizione e il legame con la città.

Le domande dovranno essere inviate entri il 9 dicembre 2025 utilizzando il modulo apposito ed esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo suap@pec.cspietro.it, utilizzando il modulo online predisposto. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “DOMANDA AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE – ANNO 2025”.

Il contributo, a fondo perduto, potrà arrivare fino a 10.000 euro per ciascun richiedente, con un minimo di spesa ammissibile di 1.000 euro al netto di IVA e comunque non superiore al 50% delle spese sostenute. Saranno considerate valide solo le spese effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e l’erogazione avverrà dopo la verifica del pagamento delle fatture relative agli interventi ammessi.

“Continua il nostro impegno, dichiara la sindaca Francesca Marchetti, definito e condiviso anche nel percorso di accordo del bilancio scorso con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, a fianco delle microimprese del commercio e dell’artigianato che tengono vivo anche il nostro centro storico. Con un investimento di 100.000 euro, sosteniamo le microimprese del commercio e dell’artigianato che scelgono di riqualificare, innovare e rendere più accessibili i propri spazi.

Un aiuto concreto per le attività che sono presìdi sociali, punti di incontro e identità del nostro territorio e che garantiscono servizi essenziali ai residenti e a un numero sempre crescente di visitatori. Coerentemente con le priorità di mandato, continuiamo a valorizzare le imprese del territorio come protagoniste del benessere economico della comunità e custodi di quell’identità urbana che rende Castel San Pietro Terme accogliente, vitale e riconoscibile.”