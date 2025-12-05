venerdì, 5 Dicembre 2025
A Carpi borracce per chi porta a spasso gli amici a quattro zampe

AmbienteCarpi
L’iniziativa per il decoro del centro storico promossa da Comune, Aimag e Carpi Lab

“La borraccia che non lascia traccia” è quella che da oggi, venerdì 5 dicembre, i commercianti del centro storico aderenti a Carpi Lab regalano ai clienti che portano a spasso gli amici a quattro zampe per contribuire a mantenere puliti i portici e gli spazi comuni. Per averne una, è sufficiente effettuare un acquisto in uno dei negozi che partecipano al progetto.

L’iniziativa per il decoro urbano è promossa dall’associazione dei commercianti del centro storico in collaborazione con il Comune di Carpi e con il sostegno di Aimag e si unisce alla campagna di sensibilizzazione, avviata in primavera e ancora in corso, che invitai cittadini a raccogliere i bisogni del proprio cane, attraverso banner ora esposti sotto i portici in corso Fanti e corso Cabassi.

“Io sono un signore. Il maleducato è chi non raccoglie”. È un cagnolino il protagonista del banner che invita i proprietari a raccogliere le deiezioni dei propri animali: un obbligo previsto dal Regolamento di Polizia urbana del Comune dei Comuni dell’Unione terre d’Argine ma anche un segno di rispetto verso gli altri e verso la città. Per aiutare i proprietari, i sacchetti per la raccolta sono disponibili gratuitamente all’Urp, in via Berengario 4.

 

















