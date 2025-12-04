Unione Appennino Reggiano – In Appennino tanti eventi programmati nelle festività in arrivo, in tutti i paesi

Con l’arrivo delle festività 2025/26 l’Appennino reggiano si anima, si prepara a festeggiare, ad accogliere i visitatori e a trascorrere giornate di festa e convivialità; c’è grande fermento, grazie alle associazioni e alle proloco che sono il motore di decine di eventi in tantissimi paesi. Per far conoscere e dare visibilità a tutto questo, l’Ufficio del Turismo dell’Unione Montana ha quindi predisposto i calendari delle iniziative “Buon Natale Appennino” e “La Via dei Presepi” che raccolgono come ogni anno gli eventi dei 10 Comuni dell’Appennino reggiano dove residenti e turisti possono trovare tutte le informazioni e godersi al meglio le giornate di vacanza.

Sono aumentate rispetto allo scorso anno le iniziative in programma nel mese di dicembre, che continueranno in alcuni casi fino a fine gennaio: mercatini di Natale, cibo tradizionale, concerti, spettacoli e attività di animazione per bambini e ragazzi, eventi culturali, mostre e shopping. La neve poi è già arrivata in quota e speriamo che ci accompagni tutto l’inverno, con le 3 stazioni sciistiche del comprensorio che hanno già annunciato di essere operative.

Non può mancare “la Via dei Presepi” in Appennino reggiano, che da decenni unisce i nostri paesi all’insegna della fede e della tradizione. I Presepi saranno allestiti in diverse modalità: ne troveremo nei borghi, nelle chiese, nelle mostre o a cielo aperto. Dai Presepi allestiti a cielo aperto, ai diorami ed alle mostre presepiali, senza dimenticare i Presepi viventi e tanti allestimenti nelle vetrine dei paesi.

Si possono trovare online tutti gli eventi ed i Presepi nel portale www.appenninoreggiano.it e nell’applicazione gratuita per smartphone APPennino reggiano turismo, che si scarica sul proprio telefono in pochi secondi, diventando una compagna nel programmare cosa fare nelle giornate di vacanza. Sono stati realizzati e sono in distribuzione in tutti i Comuni anche i volantini cartacei, che rimandano con un QR code ai due programmi.

“Un territorio unito nella promozione degli eventi è un’offerta importante per chi vive i nostri paesi durante le Festività natalizie. Le persone hanno voglia di trascorrere giornate di festa in compagnia, sia chi arriva da lontano, sia chi percorre poche decine di chilometri per raggiungere i nostri paesi. I due calendari si potranno consultare dal portale del nostro Ufficio IAT e sull’ Applicazione gratuita in ogni telefono o computer. La nostra scelta di essere uno IAT Digitale e di veicolare le informazioni con internet e gli strumenti multimediali ci sta premiando, visti i dati positivi di questo 2025, perché in un territorio così vasto le informazioni corrono velocemente ed in modo pratico tramite il web” dice Enrico Ferretti, Assessore al Turismo dell’Appennino reggiano. “Questi calendari, uniti al turismo bianco che speriamo veda una buona annata, ci permettono di essere al passo coi tempi nell’offerta turistica”.

L’ Ufficio IAT, ubicato in Via Roma a Castelnovo ne’ Monti ed aperto 7 giorni su 7 nel mese di dicembre, gestisce direttamente questi calendari ed è a disposizione anche sui canali social, per informazioni su eventi e territorio.