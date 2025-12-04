Torna al Teatro Herberia di Rubiera la rassegna delle “Domeniche a Teatro”, dedicata al pubblico delle bambine, bambini e delle loro famiglie, ideata e promossa da La Corte Ospitale. La stagione 2025/2026 si compone di spettacoli capaci di unire immaginazione, narrazione, poesia scenica e linguaggi artistici diversi. Un percorso che attraversa fiabe, invenzioni, gioco teatrale e tecnologia, conferma il potere del racconto come occasione di nutrimento, scoperta e meraviglia.

Si parte con un appuntamento fuori stagione, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 17, con ABC del Natale, della compagnia Teatro Telaio, consigliato dai 4 anni. Una storia che riporta il pubblico tra le mura della stalla più celebre di sempre, dove l’Asino e il Bue guidano grandi e piccoli alla riscoperta dei simboli e delle basi del Natale attraverso un linguaggio giocoso e coinvolgente. Ingresso gratuito senza prenotazione, fino a esaurimento posti, a cura dell’Amministrazione comunale di Rubiera.

Martedì 6 gennaio 2026, andrà in scena Fagioli de I Teatri Soffiati, consigliato dai 3 anni, spettacolo che unisce teatro d’attore, narrazione, animazione di oggetti, magia e clownerie. Ispirato alla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico”, lo spettacolo racconta le avventure di due vagabondi contastorie in un continuo gioco tra realtà e immaginazione. Per ogni bambino ci sarà una dolce sorpresa lasciata dalla Befana.

La rassegna proseguirà domenica 25 gennaio 2026 con Pollicino Show del Gruppo Ibrido, consigliato dai 3 anni, una rilettura contemporanea della fiaba di Pollicino attraverso danza, immagini e musica, fra emozione, avventura e lo sguardo morale di un piccolo eroe capace di cavarsela grazie a ingegno e coraggio.

Ultimo appuntamento domenica 1 febbraio 2026 con U.MANI di Illoco Teatro, consigliato dai 4 anni, un’esperienza scenica che fonde teatro, cinema e micro-manipolazione. Le avventure di Clara prendono forma davanti agli occhi degli spettatori grazie a mini-set ripresi e montati dal vivo, svelando contemporaneamente magia e meccanismo.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 17 e si terranno al Teatro Herberia, in piazza Gramsci 1/b a Rubiera (RE).

Biglietto posto unico euro 5, gratuito fino a 3 anni. Abbonamento a tutti gli spettacoli 12 euro. Promozione “Porta i nonni a Teatro!”: i nonni e le nonne che accompagneranno i bambini pagheranno solo due euro.

Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket.

La rassegna è a cura di Corte Ospitale, realizzata con il sostegno del Comune di Rubiera, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Iren.

Tutte le informazioni su www.corteospitale.org.