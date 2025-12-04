Spilamberto accende il Natale: tre giorni di eventi per dare il via alle festività

Il Natale a Spilamberto prende il via con un ricco weekend di iniziative che coinvolgeranno il centro storico dal 6 all’8 dicembre, inaugurando il calendario “È Natale a Spilamberto” che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese.

Sabato 6 dicembre si apre alle ore 10 presso il Punto Gusto della Rocca Rangoni con l’esposizione di presepi realizzati interamente con materiali della natura da Gianni Uguzzoni. Il punto gusto rimarrà aperto per tutto il periodo natalizio con orari 6/7/8/13/14/20/21/24/25/26/27/28 dicembre e 1/3/4/6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30.

Domenica 7 dicembre si entra nel vivo con una giornata intensa di appuntamenti. Dalle ore 9.30 alle 17.00 le vie del centro storico ospiteranno Il Mercato Buono, con bancarelle natalizie e il mercato delle associazioni per acquisti buoni nel gusto e nei propositi.

Nel pomeriggio (ore 15.00) dalla Rocca Rangoni partirà La slitta di Rudolf, storie natalizie animate in valigia con Rudolf, la renna dal naso rosso, che trainerà la sua bici-slitta diffondendo musica lungo le strade, trasformando la valigia in un teatro ambulante di storie di Natale.

Alle ore 15.45 in Piazzale Rangoni si esibirà il Coro Serial Singer, un grande coro con un repertorio che spazia dai brani della tradizione gospel alla musica pop, dalle colonne sonore di film ai brani natalizi, a cura di Avis Sezione Comunale di Spilamberto ODV.

Il momento clou della giornata sarà alle ore 16.30 con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazzale Rangoni, seguito alle 17.30 presso lo Spazio Eventi L. Famigli dallo spettacolo “C’erano una volta…”, con canti e letture tratti da un racconto di Dones Riccò, con la regia di Fabio Anderlini, a cura di Multispilla Coro Multietnico.

Dalle ore 18.00, infine, aperitivo natalizio nei locali del centro storico.

Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, le iniziative riprenderanno dalle ore 11.00 alle 12.30 con “Un albero ri-creativo” lungo le vie del centro storico: il Natale diventa occasione per trasformare materiali di riciclo in splendide decorazioni per l’albero.

Nel pomeriggio (dalle 14.30 alle 17.00) presso l’Ex Formaggiaia della Rocca Rangoni ritorna “A Natale… le stanze del dono”, esposizione e vendita di oggetti, libri e quadri a cura di Overseas E.t.s. Nello stesso orario (14.30-16.30) alla Rocca Rangoni sarà possibile partecipare alle visite guidate al percorso FAI della Rocca Rangoni, della durata di circa 45 minuti, con prenotazioni a partire da 15 minuti prima della visita (a cura di Etcetera Soc. Coop.).

Alle ore 15.30 le vie del centro storico saranno animate dalle Invasioni Lunari, con la compagnia Parola Bianca in una performance serale popolata da personaggi immaginari capaci di creare surreali, adatta a tutte le età. Lo spettacolo si replicherà alle ore 17.00 quando, nel buio, prenderà vita grazie ai suggestivi costumi luminosi.

Alle 16.30 presso lo Spazio Eventi L. Famigli andrà in scena “Figuriamoci. Segni particolari: Babbo Natale!”: anche quest’anno il Natale è alle porte e tutto è pronto, ma Babbo Natale ha un piccolo problema che rischia di far precipitare la partenza. Fortunatamente un’esperta investigatrice si occuperà del caso. A seguire merenda per tutti i partecipanti.

La giornata si chiuderà con l’aperitivo natalizio nei locali del centro storico dalle ore 18.00.

Il calendario di “È Natale a Spilamberto” da giovedì 11 dicembre con un secondo fine settimana di eventi. Per informazioni e programma completo: https://www.comune.spilamberto.mo.it/vivere-il-comune/eventi/evento-culturale/natale-spilamberto-2025