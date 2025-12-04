Nel weekend Carpi celebrai il gusto tra patrimonio rinascimentale e qualità artigianale

Carpi celebra l’eccellenza della sua cucina e delle sue tradizioni più radicate con “Carpi De.Co. Story”, il 7 e 8 dicembre prossimi, due intense giornate di eventi che trasformano l’area “DeCoLandia” in Piazza Martiri in una grande officina del gusto. L’iniziativa, focalizzata sulla valorizzazione delle ricette storiche De.Co. e organizzata da Comune di Carpi, in collaborazione con SGP Grandi Eventi e Carpi Lab, offre al pubblico la possibilità unica di incontrare gli artigiani del sapore e partecipare attivamente alla riscoperta della gastronomia locale.

La carrellata sulle eccellenze culinarie prende il via domenica 7 dicembre con una serie di incontri dedicati ai prodotti simbolo della città. Il percorso inizia con il Cappelletto: i mastri pastai di Pasta&Pasta racconteranno la passione che si cela dietro questo autentico laboratorio artigianale, descrivendo l’eccellenza della loro sfoglia e offrendo al pubblico un saporito omaggio per celebrare la tradizione della pasta fresca. Il testimone passa subito dopo al Forno Borelli, dove i fratelli Maurizio e Paolo sveleranno i segreti della realizzazione sia della loro rinomata Stria che dell’iconico dolce Bensone. I visitatori assisteranno a dimostrazioni pratiche, con i prodotti sfornati live per una degustazione imperdibile. La giornata si concluderà con un focus sulla pasticceria domestica, grazie alla food blogger Gabriella Gasparini preparerà i gustosissimi Tortelli al forno, e distribuendo la ricetta tradizionale ai presenti per consentirne la facile replica a casa. La manifestazione riserva uno spazio di rilievo al Cotechino crudo della Salumeria Beltrami e alla Mostarda fina di Carpi del Ristorante L’Incontro, entrambi insigniti del marchio De.Co. Queste due eccellenze saranno presentate in un abbinamento speciale, un momento dedicato a esaltare e far degustare uno dei connubi più storici della cucina emiliana.

La narrazione del gusto prosegue lunedì 8 dicembre, ponendo l’accento sull’apprendimento delle antiche tecniche culinarie. Eola Papazzoni, autentica resdora della cucina modenese, svelerà in un laboratorio gratuito i segreti della ricetta tradizionale dei Cappelletti, insegnando a lavorare la sfoglia e a creare il ripieno perfetto. Ci si potrà iscrivere online fino ad esaurimento posti sulla pagina dell’evento nel sito comune.carpi.mo.it

Nel pomeriggio, la pasticcera Annarè celebrerà il Bensone, preparando il dolce storico, soffice e compatto, cotto in forma allungata, preparato con farina, uova, burro, latte, zucchero e scorza di limone, e raccontando la missione di custode del gusto autentico. La rassegna si concluderà con il Forno De Caroli, dove Giulio De Caroli racconterà personalmente la maestria e la passione quotidiana che rendono unica la sua Stria De.Co., un pane basso, croccante e schiacciato, impastato con farina di grano tenero, acqua, lievito e strutto, offrendo infine al pubblico la degustazione del prodotto.

Tutti gli incontri e le degustazioni sono a ingresso libero e gratuito, per permettere ai visitatori di vivere in prima persona l’eccellenza della cucina carpigiana. La manifestazione, con il suo ricco programma esperienziale, consolida la valorizzazione del patrimonio gastronomico della città, trasformando le ricette storiche in un’attrazione centrale per il territorio.